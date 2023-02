Falcomatà: “La comunità del Pd ha premiato la proposta di Stefano Bonaccini. Risultato di Reggio tra i più alti in Italia”

“A Reggio Calabria una grande affermazione di democrazia con il voto alle Primarie del Partito Democratico. L’alta percentuale di affluenza degli iscritti dimostra la voglia di partecipazione che sta caratterizzando questa nuova fase politica aperta dopo i congressi regionali e provinciali. La comunità del Pd di Reggio Calabria ha premiato la proposta di Stefano Bonaccini con la sua “Energia Popolare” che ha ottenuto in città il 77% dei consensi.

Un risultato straordinario, tra i più alti in tutta Italia, segno del buon lavoro fatto in questi mesi per la ricostruzione di una comunità politica che sta dimostrando grande maturità e voglia di confrontarsi. Un ringraziamento quindi a tutti gli iscritti che hanno partecipato al voto, consentendo di raggiungere un risultato che è frutto di un lavoro di squadra portato avanti insieme al Segretario regionale Nicola Irto, al nostro Consigliere regionale Giovanni Muraca, a tanti sindaci, amministratori e quadri dirigenti del Partito. Ora continuiamo a lavorare per la rigenerazione del Partito, già a partire dalle primarie aperte del prossimo 26 febbraio”. Cosi in una nota Giuseppe Falcomatà commenta il risultato della prima fase delle primarie del Partito Democratico.