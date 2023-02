Con un grande successo prosegue la rassegna Synergia 47 promossa dall’associazione Amici della Musica di Palmi

ancora Cilea, specialmente per il nostalgico lamento interpretato da Caruso al quale, in un uragano di applausi, era stato chiesto il bis. Un momento

altissimo che consacrò lo stesso Caruso e l’opera di Cilea a conclamata e meritata celebrità», ha ricordato ancora il presidente Antonio Gargano.

Musica e teatro si sono condensati in un intenso concerto-narrazione che dalle note dell’indimenticabile Caruso di Lucio Dalla, eseguite da Danilo Rea, ha mosso i passi dentro l’esistenza del grande genio che fu Enrico Caruso.

«Raccontiamo solo alcune pagine della vita intensa di un uomo straordinario – ha sottolineato Danilo Rea – che ha saputo anticipare i tempi e le epoche. Un uomo che ha inciso dischi, ispirando lo splendido brano di Lucio Dalla che nessuno ha il coraggio di cantare. Morandi lo ho ha interpretato magistralmente a Sanremo. Uno dei pochi dopo Dalla. Nel corso dello spettacolo ci nutriamo delle emozioni che ogni volta quelle pagine suscitano in me, in Barbara e nel pubblico, che qui a Palmi abbiamo sentito particolarmente attento e partecipe. Questo – ha sottolineato ancora Danilo Rea – è davvero uno spettacolo di improvvisazione pura, in cui le parole chiamano le note e viceversa».

«Ogni spettacolo contiene del nuovo. Avrebbe dovuto essere un evento singolo – ha raccontato anche l’attrice Barbara Bovoli – invece gira l’Italia da oltre un anno e mezzo e ogni volta è sempre diverso. La risposta del pubblico, straordinaria come in questa occasione a Palmi, ci ha spinto e ci spinge a continuare. Lavorare con un maestro dell’improvvisazione come Danilo Rea non solo rende questo spettacolo assolutamente magico ma costituisce per