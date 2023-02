Bottiglia incendiaria nel cortile di una casa, si indaga su accaduto in provincia di Reggio Calabria

Persone non identificate hanno gettato nel giardino dell’abitazione di una coppia di coniugi una bottiglia incendiaria che è scoppiata, non provocando, comunque, alcun danno.

É accaduto a Stignano, nella Locride.

L’intimidazione è stata denunciata ai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno avviato le indagini per identificarne i responsabili.

Riguardo al movente dell’intimidazione non si esclude, al momento, alcuna ipotesi. L’uomo della coppia é un assicuratore, mentre la moglie è impegnata nel sociale ed in politica. È presidente, infatti, dell’associazione “I am Stignano” ed è stata candidata alle ultime elezioni comunali senza risultare eletta. (ANSA).