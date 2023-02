A Reggio Calabria il Piro Piro presenta il suo nuovo cocktail bar

SosPiro è il concetto esclusivo del bar all’interno del Piro Bistrot che riapre dopo un piccolo restyling. Venerdì sera l’opening tra le note e i remix di Leo Lippolis, dj producer tra i più apprezzati a livello internazionale. Il Piro è ancora una volta protagonista, a Reggio Calabria, nella centralissima via Zecca ormai ribattezzata la “via del gusto”, ma rilancia con un concept innovativo di altissima qualità per tutta la regione. La Calabria è infatti protagonista anche nei drink. Da Mauro caffè all’Olearia San Giorgio fino al drink dedicato a Il nido di seta. Ma Sospiro è anche e soprattutto un “Velier Lab”, un luogo dove si possono degustare tutti i prodotti distribuiti dalla premiata maison.

La nuova apertura rafforza infatti la partnership con Velier, la famosa maison di distribuzione e produzione di liquori e distillati di qualità. “Atmosfera cosmopolita, anima eclettica e una Mixology d’autore: questi gli ingredienti di Sospiro situato in piena via Zecca che in poco tempo è diventata punto di riferimento per il food & drink a Reggio Calabria” dicono i protagonisti. Una location bellissima, dove lasciarsi trasportare dalle note della musica live o della consolle sorseggiando una nuova Signature cocktail list a cura del nuovo Head Bar Tender Lucio Raccuja, stella emergente della Mixology Calabrese e docente Aibes. Tra led e luci colorate, arredi glamour e morbidi pantoni, l’area cocktail bar è stata riorganizzata con un grande bancone dalla scenografica bottiglieria e con incastonata una teca che ospita in degustazione una serie di bottiglie “introvabili” selezionate personalmente dal Patron Velier Luca Gargano. La nuova drink list è un viaggio evocativo nel tempo fatto di eventi accaduti o che dovranno ancora succedere!

Cocktail che celebrano avvenimenti in cui il genere umano da sempre è stato o sarà, causa o effetto degli stessi. Dietro al bancone troviamo un team esperto pronto a trasportarvi in questo viaggio con destinazione qualsiasi momento del tempo, sotto il segno della Time Machine di Sospiro. Lucio, in collaborazione con “Angelo Canessa” Brand Ambassador Velier, ha creato 12 ricette uniche, all’insegna della sostenibilità, grazie alla scelta consapevole degli ingredienti, che prevedono il riutilizzo nelle preparazioni degli scarti, la riduzione di imballaggi nei prodotti scelti, l’attenzione ad una produzione che sia la meno energivora possibile, la scelta di prodotti stagionali e la riduzione massima degli sprechi. 12 ricette che verranno integrate da una tredicesima (1 al mese) messa a disposizione dai più famosi bartender mondiali in forza nei vari locali partner Velier, preparate utilizzando i prodotti del territorio in chiave originale ed inaspettata. Piro Piro detta i tempi. E venerdì sera, al nuovo- attesissimo opening- ci sarà da divertirsi.