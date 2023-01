Sanità: visita a sorpresa di Occhiuto in ospedale Polistena

Visita a sorpresa del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto nel primo pomeriggio di oggi nell’Ospedale di Polistena nel quale, ieri, hanno preso servizio 16 medici cubani che sono stati dislocati nei vari reparti.

Una visita che doveva rimanere riservata ma che invece non è passata inosservata.

“Sono venuto – ha detto il Presidente – per verificare di persona come si sono integrati i sanitari cubani e se questa esperienza per loro è iniziata nel migliore dei modi. Ho parlato con loro ma anche con alcuni dirigenti medici dell’Ospedale di Polistena. Ho ricevuto risposte soddisfacenti sia da una parte che dall’altra. Mi auguro – ha concluso Occhiuto – che questa sinergia aiuti a migliorare il sistema sanitario ed ospedaliero pubblico in un territorio delicato come quella della Piana di Gioia Tauro”. (ANSA).