Reggio Calabria – Rimandato incontro con Zerocalcare al Csoa Cartella

“Cosa mai può andare storto?” così ha scritto in un post il 16 gennaio su Instagram Zerocalcare, annunciando la sua presenza al CSOA Angelina Cartella il 19 gennaio per la presentazione del suo ultimo libro “No sleep till Shengal”. E invece qualcosa è andato proprio storto per un incidente che gli ha provocato brutti tagli alla mano, per fortuna quella sinistra. In ogni caso niente paura, l’incontro al CSOA Cartella è solo rimandato di un mese. Ci vediamo il 21 febbraio sempre alle ore 18.