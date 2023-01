Reggio Calabria, presentato il documentario “L’umanità dei luoghi. Storie di volontariato dall’Aspromonte al mare”

la missione istituzionale che i Centri di Servizio hanno sul territorio, ossia quella di promuovere il volontariato, in realtà si debba declinare anche e soprattutto attraverso azioni che mettano in luce i legami e le interdipendenze che esistono tra i luoghi e chi li abita prendendosene cura. Non era importante che il prodotto fosse accattivante ma che le voci fossero autentiche e le testimonianze di vita vissuta. Siamo grati a tutte le persone coinvolte per averlo reso possibile», ha spiegato ancora Maria Grazia Manti.

Un aspetto essenziale sottolineato anche da Claudio Idone, a nome di tutta la troupe di Med Media autrice del documentario. «È stata per noi un’esperienza davvero bellissima conoscervi, ascoltarvi e documentare le vostre attività. Abbiamo avuto contezza di quanto di genuino e positivo si muova nei nostri territori, anche senza che ciò si veda, il vostro è un agire quasi invisibile che sin dall’inizio ci ha fatto pensare all’operosità delle formiche. Nel nostro lavoro si può decidere di predisporre dei set che facciano funzionare meglio il racconto, di optare per la narrazione tipica del docufilm che con la fiction sostiene e da forza espressiva a ciò che si vuole rappresentare. La vostra vitalità e spontaneità non lo ha reso affatto necessario. È bastato osservarvi nel vostro solito operare, seguire il vostro agire con le telecamere e raccogliere, stimolati dalla nostra curiosità, le vostre voci e le vostre testimonianze. E questo è l’approccio filmico che ci appassiona di più».

Spazio in conclusione alle prospettive per l’anno che sta per iniziare e che guarda con fiducia anche a questo lavoro in quanto occasione