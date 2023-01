Reggio Calabria: nuove nomine dei dirigenti di Forza Italia per l’Area Grecanica. Cannizzaro: “Radicamento nei territori nostra linfa”

“Queste nomine vogliono essere un riconoscimento agli esponenti forzisti per l’opera svolta soprattutto nell’ultimo anno, caratterizzato dalle elezioni politiche e da quelle comunali in alcuni importanti realtà della nostra Provincia. Al contempo, rappresentano la precisa volontà del Coordinamento provinciale di radicare al meglio il Partito nel territorio, soprattutto nelle zone meno Reggio-centriche, come l’Area Grecanica.”

A dirlo è il Coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, nonché Responsabile nazionale per il Sud, l’Onorevole Francesco Cannizzaro che, dopo aver notificato le nomine ai diretti interessati, rende pubblici i nuovi quadri dirigenziali del Partito in ambito territoriale.

“D’intesa con il collega Giuseppe Mangialavori, Coordinatore regionale, abbiamo avviato una riorganizzazione territoriale di Forza Italia – spiega il parlamentare reggino – cui si lega inevitabilmente una nuova strategia d’azione politica. Anima moderata e liberale di una Coalizione di CentroDestra che finalmente rappresenta la Maggioranza del Paese, Forza Italia sta rivisitando alcuni aspetti della sua storica configurazione territoriale, da sempre legata all’ambizioso progetto politico del Presidente Silvio Berlusconi di riportare la nostra azione di governo nazionale anche sui territori comunali e provinciali, come un’unica azione coordinata e ramificata, così da raggiungere fino all’ultimo Comune.

Pertanto, nel fare i miei migliori auguri di buon lavoro a ciascun neo dirigente, ribadisco loro pubblicamente che potranno sempre contare sul mio sostegno, consapevoli della fiducia e del rispetto che stanno alla base della nostra reciproca collaborazione.

E nelle prossime settimane – aggiunge in conclusione Francesco Cannizzaro – in sintonia con i Consiglieri regionali ed i Sindaci di Forza Italia, proseguiremo con le nomine delle altre Aree della provincia reggina.”

Di seguito tutte le nomine ufficializzate dal Coordinamento provinciale di Reggio Calabria: