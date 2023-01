Reggio Calabria – L’Oda punta in alto per il 2023: 6 spettacoli e uno lo regala al suo pubblico

di Grazia Candido – Accantonato il vecchio anno, ne arriva un altro caratterizzato da tante “sorprese artistiche”. E a farle è la compagnia teatrale dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli che, per il 2023, ha voluto donare ai suoi abbonati e non solo, sei imperdibili appuntamenti in programma dal 21 Gennaio al 20 Maggio al teatro “Francesco Cilea”.

Ad aprire il nuovo anno, il 21 Gennaio, la brillante commedia “Amore sono un po’ incinta” dell’attore e regista Marco Cavallaro con l’affiatato cast composto da Sara Valerio, Marco Maria Della Vecchia e Guido Goitre; il 17 Febbraio l’esilarante pièce “Non ci resta che ridere” con Maria Bolignano, Enzo Casertano, Giuseppe Cantore, Francesco Procopio; il 17 Marzo lo spettacolo con una scrittura ispirata alla commedia dell’arte “O…tello O ..Io” con Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Susy Del Giudice, Arduino Speranza; il 22 Aprile lo show dal ritmo serrato ed incalzante “C’è Costa per te” del comico siciliano Antonello Costa accompagnato sul palco, dalla soubrette Annalisa Costa e dal corpo di ballo; il 26 aprile il live show de “L’Orchestraccia“, band capitanata da Marco Conidi che ripropone la tradizione romanesca a cavallo tra Otto e Novecento e infine, il 20 Maggio la commedia “Boeing boeing” con Matteo Vacca, Marco Fiorini, Claudia Ferri, Ramona Gargano, Elisa Pazi, Martina Zuccarello, entrata nel guinness dei primati come la pièce francese più rappresentata al mondo.

Spettacoli imperdibili e per i quali, il direttore artistico Piromalli sino al 19 Gennaio, ha deciso di promuovere per il suo affezionato pubblico, mini abbonamenti grazie ai quali, chi lo vorrà, potrà assistere ai prossimi live pagandone solo cinque invece di sei.

“Non potevamo aprire il 2023 senza fare un regalo a Reggio Calabria: abbiamo deciso di provare un’assoluta novità, almeno nei nostri cartelloni teatrali – spiega l’attore Piromalli -. Una band musicale di assoluta importanza nel panorama nazionale, L’Orchestraccia, gruppo itinerante “delirante” principalmente romano, ma non solo, nato dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una forma di spettacolo innovativa nel panorama italiano. Un live che unisce musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Insieme all’Orchestraccia, canteremo, balleremo, rideremo ma anche, rifletteremo tutti insieme. Ovviamente, per i nostri fedelissimi abbonati sarà riservato un prezzo speciale e cercheremo di mantenere lo stesso posto, caso contrario, solo per questo spettacolo, proveranno altri punti di vista. I biglietti per questo live sono già disponibili online sulla piattaforma Ciaotickets.com ed è inserito nella nuova campagna mini-abbonamenti dove uno lo regaliamo noi”.

Il direttore artistico entusiasta per l’ottima partenza di una stagione che già annovera tre sold-out, è pronto ad affrontare una nuova sfida e confida nella partecipazione e collaborazione attiva di tutta la sua comunità e delle istituzioni perchè “senza cultura non c’è libertà, non c’è scelta, crescita sociale, nè reale benessere”.

“Trasformiamo tutti i nostri “magari” in “finalmente” e i “se” in sì” – conclude Piromalli -. L’Oda continua a crederci, a sognare ma soprattutto, cerca di fare della vita un sogno e di un sogno una bellissima realtà”.