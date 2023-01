Reggio Calabria – L’inarrestabile Star Award presenta una nuova masterclass di portamento

Senza sosta l’attività dell’Associazione culturale Star Award di Reggio Calabria che grazie al lavoro incessante della sua Presidente Marlena Maimone continua a proporre alla città nuove iniziative e appuntamenti con il mondo dell’arte e della moda per giovani e giovanissimi aspiranti modelli. La nuova masterclass di portamento e posa fotografica ha visto il ritorno a Reggio del coreografo Luca Barile , docente del corso di portamento. Nato nell’84 , sin da giovanissimo si è interessato al settore della bellezza e della moda, partecipando ad eventi di portata internazionale.

Ha lavorato a Mediaset per alcuni anni come coreografo ed esperto di bellezza, ed è stato Ambasciatore Doc Italy “Artigiani della bellezza internazionale”. Ma oltre al bravissimo Luca , che ha curato nei dettagli gli allestimenti stilistici e coreografici dei partecipanti alla masterclass, la nuova iniziativa artistica tenutasi presso la scuola di danza Fenix di San Gregorio , si è arricchita della presenza di Michele Spanò, International beauty hairstyle, esponente dell’avanguardia nazionale e internazionale formatosi tra Parigi , Londra e Milano, ma che nel corso della sua lunga carriera ha avuto anche l’onore di lavorare a Miami con il grande Gianni Versace. Nato a Locri, e’ titolare di 4 negozi nella capitale e si interessa ormai da tempo dell’organizzazione di importanti eventi di moda. Ultima, ma non meno importante ospite della giornata di formazione, è stata la presenza alla masterclass, della ballerina Chiara Pellegrino ,specializzata in hip hop e moderno, presente in molti eventi di moda e spettacolo sul territorio nazionale. La fotografia dell’evento invece è stata attribuita ad un altro grande professionista della nostra città, il maestro Antonio Sollazzo; mentre Il trucco e parrucco sono stati curati dallo staff “Hair and Makeup Reghium Team”. La Star Award continua così la sua attività di formazione, arricchendo sempre di più il bagaglio di conoscenza dei giovani corsisti, attraverso la presenza di docenti qualificati che portano le loro esperienze sul campo. Professionalità, competenza e tanta voglia di far emergere i talenti, sono certamente alla base del progetto di Marlena Maimone che già sta pensando di implementare il corso con attività più specialistiche, come la dizione, corsi di autocontrollo, di autostima e di interpretazione dell’abito, in modo da formare figure artistiche più complete, che possano essere proposte sul piano nazionale ed internazionale, anche nel settore cinematografico. Alcuni ragazzi della stessa associazione sono già stati selezionati per una serie televisiva. Eventi di grande successo come “I Bronzi di Athena”, svoltosi all’Arena dello Stretto in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Le “4 seasons defilè artistico”, cha ha unito un mix entusiasmante di moda e musica. Lo scorso Natale un defilè artistico “Marry Christmas”…

Si ringrazia il consigliere comunale Mario Cardia per la sua presenza e l’incoraggiamento a continuare la strada intrapresa dalla ‘Star Award’ ; la stilista Carmela Coppola crimè sartoria per aver collaborato con i suoi meravigliosi abiti; il videomaker Francesco Versaci per le riprese. E’ quanto afferma con un comunicato stampa Raffaella Imbrìaco