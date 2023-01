Reggio Calabria, l’Avo vicina a chi soffre: biglietti di auguri ai pazienti e Befana in pediatria

befana.



«In attesa di tornare settimanalmente dai nostri bambini, anche quest’anno siamo stati nel reparto di Pediatria per donare le calze nel giorno della Befana. Teniamo particolarmente a questo appuntamento, che è una tradizione da oltre 20 anni, specie da quando la pandemia ci tiene lontani dalla corsia. Così, anche quest’anno, grazie alla collaborazione del personale del reparto, abbiamo portato in dono dolci ma soprattutto calore e vicinanza in un momento dell’anno in cui trovarsi in ospedale desta maggiore tristezza. Ecco la nostra presenza ha inteso portare un sorriso e, magari, essere anche di buon auspicio per un nostro ritorno», ha raccontato Teresa Alessandrello, volontaria Avo.





«L’Avo conferma la sua volontà di restare accanto a chi soffre con il consueto spirito di gratuità. Dopo avere prestato con la stessa dedizione il servizio di accoglienza richiesto durante la pandemia, non potendo entrare in contatto con le persone ricoverate, speriamo di tornare in corsia in questo 2023. Essere di conforto nella malattia costituisce l’essenza del nostro essere volontari», ha concluso Francesco Nicolò, presedente dell’Avo di Reggio Calabria.