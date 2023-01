Reggio Calabria: ignoti hanno rubato alcuni pezzi dell’albero dell’Anmil

Ignoti hanno rubato alcuni caschi che compongono l’albero di Natale ideato dal maestro Francesco Sbolzani donato alla Fondazione Anmil sosteniamoli subito ed allestito dall’Anmil Reggio Calabria sul Corso Garibaldi, all’altezza del teatro “Cilea”, con la collaborazione del Comune di Reggio Calabria, dell’Ance, di Fenea Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, della Cassa edile, di Esefs ed Enti bilaterali.

Siamo certi si sia trattato di un gesto goliardico afferma il presidente Anmil è della Fondazione sosteniamoli subito Francesco Costantino, tuttavia, non diminuisce la nostra indignazione per un fatto grave e increscioso che umilia e mortifica il significato dell’opera, realizzata per sensibilizzare i cittadini sul tema, importantissimo e purtroppo ancora fortemente attuale, della sicurezza sul posto di lavoro.

Ci troviamo, quindi, a censurare la condotta di chi, senza pensarci troppo, ha danneggiato un simbolo di civiltà e prevenzione degli incidenti, al tempo stesso, raccogliamo la solidarietà del consigliere metropolitano, Giuseppe Giordano, che ha condannato l’episodio ed invitato i responsabili a restituire quanto rubato per provare a recuperare almeno un briciolo di dignità di fronte ad un’azione così ignobile.