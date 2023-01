Reggio Calabria – Cavallaro pronto a conquistare il Cilea con “Amore sono un po’ incinta”

di Grazia Candido – Essere genitore è un’impresa incredibile e se per molti è una delle esperienze più attese e belle da vivere, per altri genera paura e preoccupazione. Quando poi arriva un figlio in una coppia improbabile, che non aveva nessuna intenzione di averne, ecco che la frittata è fatta.

Ne sa qualcosa l’attore e regista Marco Cavallaro che con la sua commedia “Amore sono un po’ incinta”, in scena al teatro “Francesco Cilea” il prossimo 21 Gennaio (altro appuntamento di punta della stagione teatrale dell’Oda di Peppe Piromalli) racconterà favola più bella e divertente di ogni essere umano.

Insieme al protagonista Cavallaro (nel ruolo di Maurizio, meccanico quarantenne), cerchiamo di scoprire qualcosa sulla divertente pièce in due atti e che vedrà sul palco, i bravissimi attori Sara Valerio (nei panni di Roberta, donna in carriera), Marco Maria Della Vecchia (Ugo, amico di Roberta) e Guido Goitre (Armandino, collega di Maurizio).

Cosa succede se la “dolce attesa” arriva inaspettatamente perchè frutto di una notte durante la quale l’alcol ha annebbiato i pensieri, ma non i sensi?

“Succede quello racconterò al Cilea e sarà un qualcosa che strapperà tantissime risate al pubblico reggino. Roberta e Maurizio sono due giovani non più giovani che vivono la propria vita tra la realizzazione personale e la ricerca costante di una condivisione. Non si conosco ma il destino ha per loro in serbo qualcosa di unico, imprevedibile e pieno di notti insonni”.

Marco tratti un tema che, a volte, terrorizza le coppie: diventare genitori. Come è nato questo testo?

“Pur non avendo figli, ho raccontato cosa vuol dire avere un figlio portando all’esasperazione alcuni aspetti colti dalle narrazioni di amici diventati genitori e lo faccio con ironia e leggerezza. Il successo della commedia è che l’italiano ha la capacità di prendersi in giro e, in questa storia, ci si ritrova e ci ride su. E’ una pièce molto veloce e, in due ore, lo spettatore non solo viene catapultato in una normale quotidianità ma, è travolto dal cast di attori, dal reparto tecnico, dalla scenografia costruita da Lorenzo Zollo, dalla colonna sonora, dalla regia, dai costumi, dal testo, dalla voce fuori campo della bambina che è di Monica Ward, l’ormai conosciutissima Lisa Simpson. Unisci tutti questi elementi e lo spettacolo funziona e piace tanto”.

Attore, regista, autore. Magari questa commedia è premonitrice di qualche altro “ruolo”?

“Faccio sempre la battuta: “Ho scritto lo spettacolo, mi basta”. Per ogni cosa c’è il suo tempo: avvicinandomi ai 50 anni, non penso più di diventare papà anche se, la vita ci sorprende sempre e da un momento all’altro, può succedere di tutto. Per adesso, raccontiamo questa divertente storia”.

Torni a Reggio Calabria e il direttore artistico Peppe Piromalli ha voluto puntare ancora una volta, sulla tua penna e mente arguta. Possiamo dire che, ormai, fai parte della grande famiglia dell’Officina dell’Arte?

“Per me è un onore essere in una stagione teatrale fatta col cuore e tanti sacrifici. Peppe Piromalli è un mecenate del teatro, un uomo intelligente, divertente, che non si tira mai indietro, crede in determinate cose e, soprattutto, in un sogno che porta avanti da solo. Non è facile programmare e realizzare una stagione teatrale senza aiuti: Peppe può contare solo sul pubblico. Noi siamo amici, ci prendiamo in giro costantemente e lavoriamo anche insieme: fa parte della mia nuova commedia “Come fosse amore”che, da Marzo, faremo per due mesi a Roma e a Milano per poi, portarla in giro per tutta Italia. Speriamo di programmarla anche a Reggio Calabria, la mia seconda casa. Intanto, i reggini devono venire sabato 21 Gennaio al teatro Cilea e vi prometto che non rimarrete delusi”.