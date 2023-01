Reggio Calabria – Buoni pasto Asp dal 2016 ad oggi: nuova proposta della FIL/CNAL

Inizia un nuovo anno per l’ASP di Reggio Calabria senza che purtroppo abbiano trovato risoluzione alcuni degli annosi problemi che la affliggono.

Noi vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato, riprendendo i tempi dell’incontro col Direttore Sanitario dello scorso 24 Ottobre, in particolare quello relativo al mancato pagamento dei buoni pasto.

Per questo abbiamo scritto ai vertici aziendali, ai componenti delle RSU aziendali eletti, alla Conferenza dei Sindaci e al Commissario Occhiuto richiamando, nella nostra missiva, una Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che, in definitiva, ribadisce e rafforza quanto già ampiamente discusso e stabilito in materia di buoni pasto anche con modalità sostitutive.

Fermo restando che riteniamo più che adeguata la soluzione prevista dal regolamento approvato con deliberazione n. 370 del 2013 crediamo che la via più semplice sia regolare il valore del buono andando a chiudere anche tutto il contenzioso pendente con un notevole risparmio per l’ASP.

Abbiamo chiesto infine l’apertura di un tavolo tecnico per il mese corrente per risolvere finalmente questa antica problematica.

Il Segretario Generale

Giuseppe Martorano