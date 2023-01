Reggio Calabria – A Gigi Miseferi il Premio “Antenna d’oro per la TIVVÙ”

Giovedì 19 gennaio a Roma si svolgerà il Premio ‘Antenna d’Oro per la TIVVU”, manifestazione dedicata ai personaggi del piccolo schermo.

La cerimonia di consegna del Premio si terrà al Campidoglio. In questa occasione si premieranno i protagonisti delle trasmissioni televisive più popolari e più seguite, grazie ad una giuria di qualità ed esperti del settore, nel corso della kermesse saranno assegnate anche delle gratificazioni speciali.

Tra i premiati: l’attore e showman Calabrese doc Gigi Miseferi che nel 2022 ha tra l’altro registrato i “40 anni di Carriera” molti dei quali vissuti accanto al compagno di tante avventure televisive e teatrali, Giacomo Battaglia. In quest’ultimo periodo Gigi Miseferi è impegnato in qualità di Imviato nella trasmissione di RAI 1 “Italia Sì”, nei live Musicali con la sua Band Larga e da pochi giorni, presente su tutti music digital stores con il brano scritto e cantato con i Kalavrìa, dedicato alla propria terra, dal titolo “Suli e Mari simu”. Prestigioso l’elenco dei premiati, il regista e autore Jocelyn, il regista e sceneggiatore Pier Francesco Pingitore, la giornalista del TG5 Simona Branchetti, le inviate del TG2 Laura e Silvia Squizzato, la conduttrice televisiva Matilde Brandi, il regista Andrea Doria, la giornalista e conduttrice Monica Setta, i giornalisti Massimiliano Ossini, Stefano Buttafuoco, Angelo Mangiante, e inoltre anche Emanuela Tittocchia e Daria Luppino.

“Sarà il primo grande evento del 2023” dichiara l’organizzatore Fabrizio Pacifici, “tra l’altro daremo anche spazio ai nuovi volti tv come Ylenia Totino, Barbara Fabbroni e Andrea Del Monte”.

Promotore di questa eccellente iniziativa l’attivissimo Fabrizio Santori, segretario d’Aula in Assemblea Capitolina: “con il Premio ‘Antenna d’Oro per la TIVVU’ siamo onorati di offrire un riconoscimento ai professionisti della televisione che dedicano la loro attività a Roma ed a livello nazionale. Immagini di qualità, servizi interessanti, cura dei particolari, notizie e servizi da tutto il territorio romano. Le emittenti nazionali e locali offrono al pubblico un prodotto curato da giornalisti e da numerosi professionisti che provengono da tutta Italia che confezionano trasmissioni gradite ad un pubblico sempre più vasto, dai giovani agli anziani. I premi sono dedicati a iniziative e lavori eccellenti, i più apprezzati dai telespettatori nel campo nell’attualità e della cronaca, ma anche in quelli dell’arte, dello sport, della musica, del sociale e della solidarietà, dell’intrattenimento. Roma premia la sua televisione, un’eccellenza, una ricchezza per tutta la città e i suoi abitanti”.