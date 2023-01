Ponte Prunella a Melito Porto Salvo: la Metrocity da il via alla progettazione

Non dovranno attendere ancora a lungo i cittadini di Melito Porto Salvo per l’intervento di monitoraggio strutturale e messa in sicurezza del Ponte Prunella. Grazie allo stanziamento già ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, oggi Ministero delle Infrastrutture, i vertici di Palazzo Alvaro hanno programmato lavori per una somma complessiva di quasi 1,2 milioni di euro sulla storica infrastruttura della cittadina jonica. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace che nei giorni scorsi, in occasione della Conferenza dei Sindaci del territorio metropolitano, ha incontrato il primo Cittadino di Melito Porto Salvo Salvatore Orlando.

L’intervento programmato dalla Città Metropolitana riguarda nello specifico il censimento, la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza e il monitoraggio strutturale, per la messa in sicurezza ed il recupero conservativo del ponte. Il settore impegnato dall’intervento è quello della Viabilità, guidato dal Dirigente Lorenzo Benestare, Responsabile Unico del Procedimento Luigi Stracuzzi, Progettista Bruno Palmisano. Obiettivi dell’investimento la riqualificazione e la messa in sicurezza del ponte, realizzando un intervento che punta alla valorizzazione dell’area interessata, anche tenendo conto della possibilità di favorire sistemi di mobilità alternativi a quello veicolare. Come da cronoprogramma fissato dal settore nei prossimi giorni sarà avviata la fase di progettazione, propedeutica all’appalto dei lavori e all’intervento sull’opera.

“Si tratta di un intervento strategico da tempo programmato – ha affermato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace – in questi mesi abbiamo lavorato per lo sblocco del finanziamento ed ora siamo finalmente in grado di avviare la fase della progettazione, che naturalmente terrà conto delle esigenze sottolineate dal territorio. L’area di Melito Porto Salvo e complessivamente l’intera cintura dell’area grecanica risultano destinatarie di una lunga serie di investimenti nel campo della viabilità, finalizzati a rendere più sicure ed efficienti le vie d’accesso alle aree interne, decongestionando anche le direttrici principali oggi utilizzate. Se c’è un aspetto centrale nel programma di sviluppo dell’area jonica del nostro territorio questo è certamente quello della mobilità e dei collegamenti. In questo senso, in linea con gli indirizzi di mandato del sindaco Falcomatà, continuiamo a programmare e portare avanti opere che questo territorio attende da anni, se non in alcuni casi addirittura da decenni”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Melito Salvatore Orlando che ha ringraziato i vertici della Metrocity ed i tecnici impegnati nell’avvio della fase progettuale, per la programmazione dell’importante opera pubblica. “Siamo felici di poter collaborare – ha affermato Orlando – con la Città Metropolitana si sta sviluppando una buona sinergia che intendiamo alimentare e sostenere. Questo intervento messo in programma è il primo frutto di questa collaborazione, ma siamo certi ne verranno presto degli altri”.