‘Ndrangheta, il pm chiede oltre due secoli e mezzo di carcere per le giovani leve dei Cordì (I NOMI)

Vent’anni ciascuno per Riccardo Francesco Cordì, Luca Scaramuzzino, Ennio Floccari, e Domenico Cordì. Sono le richieste di condanna più pesanti nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta denominata “New Generation – Riscatto 2”. Al termine della requisitoria i sostituti procuratori della Dda di Reggio Calabria Giovanni Calamita e Diego Capece Minutolo hanno fatto richieste per oltre 250 anni di carcere per i 26 imputati.

Le richieste dell’accusa

Antonio Aversa: 17 anni e 4 mesi

Damiano Aversa: 1 anno e 6 mesi

Manuel Carciati: 9 anni e 4 mesi

Domenico Catalano: 11 anni e 1 mese

Giuseppe Catalano: 6 anni e 2 mesi

Salvatore Congiusta: 17 anni e 4 mesi

Antonio Cordì (classe 1987): 10 anni e 6 mesi

Antonio Cordì (classe 2002): 6 anni 8 mesi

Domenico Cordì (classe 1979): 20 anni

Domenico Cordì (classe 1991): 5 anni

Riccardo Francesco Cordì: 20 anni

Vincenzo Cordì: 4 anni 8 mesi

Mario De Domenico: 9 anni 4 mesi

Agostino Antonio Dieni: 6 anni 8 mesi

Antonino Dieni: 15 anni

Ennio Floccari: 20 anni

Alba Furfaro: 9 anni

Michele Iemma: 4 anni

Cristian Cosimo Ierinò: 6 anni 2 mesi

Antonio Lanzetta: 10 anni

Angeloantonio Scalia: 2 anni

Luca Scaramuzzino: 20 anni

Vincenzo Temi: 6 anni 8 mesi

Luigi Stefano Ursino: 2 anni

Lorenzo Vico: 5 anni 4 mesi

Gerardo Zucco: 18 anni 8 mesi