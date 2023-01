Nave disincagliata a Gioia Tauro, Agostinelli incontra Capitaneria porto

Si è così potuti tornare, prontamente, alla totale normalità senza avere ritardi nella movimentazione della merce.

L’incontro odierno è stato, altresì, l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte dell’imboccatura del porto. Sono, infatti, in corso le indagini dei sommozzatori per verificare i potenziali danni causati dall’impatto sulla barriera del bacino del porto di Gioia Tauro. L’obiettivo è quello di valutare eventuali azioni infrastrutturali al fine di assicurare ancora maggior sicurezza della navigazione nell’operazioni in ingresso e in uscita dal porto, in relazione al noto fenomeno del gigantismo navale.