La Città Metropolitana di Reggio Calabria per il 2023 punta sul rilancio della società in house Svi.Pro.Re. SPA.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso la società in house Svi.Pro.Re. SPA avvia l’”Operazione legalità diffusa”. L’attività prende il via dai quattro principali servizi pubblici affidati alla Società. Tra questi il più delicato e complesso è certamente il servizio di verifica e manutenzione degli impianti termici, caldaie dei privati cittadini e grandi impianti pubblici e privati. La corretta manutenzione dell’impianto termico è infatti un adempimento obbligatorio previsto dalla legge e deve necessariamente essere effettuato, da tutti i proprietari di un impianto/caldaia. Una regolare manutenzione del proprio impianto è necessario per rendere più sicura e più confortevole la propria casa o ambiente di lavoro, con un impatto ambientale ridotto al minimo e un conseguente risparmio energetico e quindi anche di denaro. “Non si tratta di una prerogativa per fare cassa con i soldi dei contribuenti – spiega l’Amministratore Unico della Società Michele Rizzo – è piuttosto un mood, un impegno di lavoro, un progetto a lungo termine composto da proposte operative e concrete che sono sostenute da un’azione diffusa che nel tempo coinvolgerà e renderà protagonista la nostra Città Metropolitana rendendo trasparente l’azione amministrativa”.

“I temi ambientali – è scritto in una nota della Società – di particolare attualità in questo periodo di crisi energetica, mettono al centro soltanto l’interesse del cittadino che deve essere sensibilizzato ad osservare le regole, non tanto per evitare inutili sanzioni, quanto piuttosto per salvaguardare il proprio portafoglio dall’eccessivo consumo che potrebbe portare un impianto/caldaia difettosa. Non solo, va anche sensibilizzato ad un impatto ambientale sostenibile e alla completa sicurezza della sua abitazione: un impianto/caldaia che esplode crea tragedie inimmaginabili”.

Per questo motivo la Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso la Svi.Pro.Re. SPA ha avviato, in completa sinergia con i manutentori abilitati, una nuova campagna di sensibilizzazione per la messa in sicurezza degli impianti termici presenti nel territorio metropolitano. L’attività, già iniziata nel mese di novembre 2022 ha visto il coinvolgimento di un ispettore, certificato ENEA, che ha iniziato con il censimento degli impianti presenti sul territorio e installati dai diversi manutentori, per poi successivamente procedere alle ispezioni in loco per la verifica del rispetto della legislazione vigente e alla eventuale regolarizzazione degli impianti. Si stima che gli impianti presenti ed operativi sul territorio metropolitano possano sfiorare i 200.000”.

Ma l’operazione legalità diffusa non si è limitata alla sola attività di verifica e controllo degli impianti/caldaie. Infatti, la stessa linea è stata utilizzata nello svolgimento di tutti gli altri servizi affidati alla Società: il CUP ex COSAP che riguarda le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; il servizio Adduzioni idriche che riguarda i pozzi e le derivazioni di acqua; il servizio di digitalizzazione.