Il porto di Gioia Tauro torna pienamente operativo

Alle 8.25 odierne, con il miglioramento delle condizioni meteomarine, la MSC Elaine è stata condotta in sicurezza all’ormeggio presso la banchina Alti Fondali del porto gioiese.

La Capitaneria di porto di Gioia Tauro, che ha assunto il coordinamento delle operazioni fin dall’incaglio avvenuto nella mattinata di lunedì 9, ha quindi potuto dichiarare conclusa l’emergenza conseguente al sinistro marittimo che aveva ostruito l’imboccatura portuale.

Tornano quindi pienamente regolari le manovre di ingresso e uscita così come le operazioni commerciali dello scalo.

L’Autorità marittima ha già avviato un’inchiesta amministrativa per accertare la dinamica e le cause dell’incidente, anche analizzando le registrazioni acquisite sulla nave che dovrà ora essere sottoposta ad una mirata ispezione subacquea per la verifica dei danni subiti.