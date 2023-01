Gioia Tauro, disincagliata la nave bloccata nel porto

La nave portacontainer MSC “Elaine”, battente bandiera panamense, è stata disincagliata questa mattina e sta raggiungendo l’attracco della banchina est del porto.

Per tutta la scorsa notte, cinque rimorchiatori hanno lavorato per rimuovere l’imponente battello, lungo 346 metri, finito ieri mattina, per cause in corso di accertamento, sulla mantellata frangiflutti posta a protezione dell’infrastruttura gioiese, mentre riprendeva la navigazione, diretta a Malta.

Secondo quanto si è appreso, non appena saranno completate le manovre d’attracco, la MSC “Elaine” sarà sottoposta ad un attento controllo dell’opera viva della fiancata di babordo, prima di riprendere il mare. L’operatività piena del porto di Gioia Tauro potrà riprendere entro la mattinata.