Forza il posto di blocco nel reggino e causa un incidente: aveva 60 grammi di cocaina negli slip

Continua con incisività l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella Piana di Gioia Tauro da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova. Nel primo pomeriggio di martedì, i militari dell’Arma, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un trentaduenne residente a Cittanova, gravato da precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e per rapina, ex sorvegliato speciale di P.S e percettore di reddito di cittadinanza.

Nello specifico, durante le ordinarie attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dellaSezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova, dopo aver intimato l’alt ad un autocarro che, alla vista dei militari tentava di eludere il controllo di polizia immettendosi in una strada secondaria a velocità sostenuta e provocando, tra l’altro, un incidente stradale, hanno intercettato il veicolo in fuga e, dopo aver identificato gli occupanti, hanno effettuato un’accurata perquisizione veicolare e personale, rinvenendo, occultata sulla persona del conducente sprovvisto di patente di guida, circa 60 grammi di cocaina, confezionati all’interno di due distinti involucri in plastica termo saldati.