Euterpe e Calliope protagoniste ad ArcoIris per “Io farfalla. L’arte della resilienza”. Evento culturale a Palmi il 21 gennaio

Euterpe e Calliope protagoniste ad ArcoIris per “Io farfalla. L’arte della resilienza”. Un arcobaleno di poesia e musica al centro dell’evento culturale organizzato a Palmi, presso la struttura di via Prato per un viaggio appassionante dentro l’arte poetica di Raffaela Condello e l’arte dei suoni di Mario Taverriti. Sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 16, i due autori saranno infatti protagonisti di alcune riflessioni di carattere psicologico e che culminerà nella presentazione della silloge poetica dal titolo “Profumo di bianca zagara. L’eloquenza dell’anima” della poetessa Raffaela Condello e di “Omnia inediti. Un viaggio dentro la mia musica” del musicista Mario Taverriti.

Un connubio artistico per richiamare quella capacità di affrontare e superare le avversità della vita che in una parola si traduce in “resilienza”. La resilienza, quindi, occasione per far emergere capacità e doti dimenticate, per suscitare sensazioni che non si immagina di possedere dando, talvolta, risultati sorprendenti.

Saranno proprio la poesia e la musica, infatti, a far emergere soluzioni ai nostri problemi, attraverso una competenza specifica che è possibile acquisire, o rafforzare, partendo proprio dai versi e dall’arte dei suoni, rapiti simultaneamente da un arcobaleno di melodia e armonia.

L’evento, che vedrà la presenza istituzionale del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e del Consigliere Regionale della Calabria, Giuseppe Mattiani, sarà condotto da Marina Neri e Francesco Tassone, due scrittori fortemente impegnati nella diffusione e nella promozione del mondo culturale reggino e calabrese. L’evento si svolgerà con il patrocinio gratuito del Comune di Palmi, dell’Associazione Italiana “CulturAmbiente” di Roma, dell’Associazione Nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, del sindacato FSP Polizia di Stato e di Omnia Gruppo musicale di Reggio Calabria.