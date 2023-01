Cambia la gestione della pubblica illuminazione a Reggio Calabria

Il Comune di Reggio Calabria rivoluziona il sistema di gestione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio cittadino. Il servizio, a partire dai prossimi giorni, sarà affidato ad Enel X , business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, che si è aggiudicata la relativa gara.

I dettagli dell’affidamento saranno presentati alla città lunedì 23 gennaio nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio. All’incontro con la stampa prenderanno parte per il Comune il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ed il Consigliere delegato Pino Cuzzocrea, per Enel X Mario Daviddi, Francesco Trimarchi ed Antonino Toro, Head of Business to Government Italy.