Al Mondadori Bookstore di Siderno Mimmo Gangemi ha raccontato il suo Ettore Majorana

Ettore Majorana è scomparso. Le sue sette vite sono appena cominciate. E Mimmo Gangemi, in una nuova imperdibile narrazione, ce le racconta. “L’atomo inquieto” (Solferino libri), da poco nelle librerie, è stato presentato al Mondadori Bookstore di Siderno (centro commerciale La Gru), in un incontro che ha visto partecipazione e attenzione sulla figura del fisico tanto apprezzato da Enrico Fermi e misteriosamente sparito nel nulla nel 1938, a 32 anni. Gangemi non crede all’ipotesi del suicidio e immagina, muovendo da riferimenti veri o verosimili, tra indizi e congetture, la vita di Majorana dopo quella data. Una narrazione, sempre avvincente, questa volta in prima persona, uno scavo nell’animo del protagonista tra tormenti, aspirazioni e inquietudini, in perenne tensione tra scienza e morale. Dalla Calabria, tra lo Jonio e Serra San Bruno, alla Germania nazista, fino al Sudamerica, come in un film vivo e palpitante: barbone in terra ionica, scienziato al servizio di Hitler, paziente in un sanatorio altotesino, tecnico di laboratorio in Venezuela.

