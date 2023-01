A Reggio Calabria torna Oreste Castagna per la Befana Avis 2023

Tutto pronto, quindi, per un nuovo divertente viaggio condotto da Oreste Castagna, con l’intrattenimento di tre maghi, le creazioni di carta di Benedetta e poi giochi, racconti e filastrocche liberamente tratti dagli scritti di Gianni Rodari.

«Il 2022 è stato un anno di novità e cambiamenti. Finalmente, come era nostro desiderio da anni – ha dichiarato la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari – la nostra Unità di Raccolta è stata dotata di un separatore cellulare. Già da qualche mese, grazie anche alla collaborazione della nostra Avis Provinciale, abbiamo iniziato ad effettuare periodicamente in sede raccolte di plasma mediante aferesi. Inoltre, dopo oltre un anno di faticosi adempimenti burocratici, dal 21 novembre scorso siamo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Un traguardo che contribuirà alla nostra crescita. Ma intanto iniziamo questo nuovo anno ringraziando i nostri donatori, gli affezionati e i nuovi, e i ragazzi

che nei mesi scorsi hanno affollato la nostra autoemoteca nei cortili delle Scuole secondarie di secondo grado della nostra città. Prezioso è stato il contribuito reso, in questo anno ancora difficile, alla nostra mission principale di raccolta di sangue da mettere a disposizione del Grande Ospedale Metropolitano. Grazie di cuore. Cogliamo anche l’occasione per rinnovare l’invito a venire a trovarci in sede e per augurare un anno di pace e salute», ha concluso la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari.