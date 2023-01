A Palmi l’orrore dei lager nazisti e la speranza della musica in memoria del jazzista Coco Schumann. Al teatro Manfroce la conferenza concerto di Pasquale Maria Morgante

Dalla propaganda di Joseph Goebbels al rogo dei libri del 1933 e alla persecuzione dell’arte, dal jazz genere degenere in Germania tra il 1933 e il 1939 al Ghetto Swingers nel lager di Terezìn. Ecco alcuni nuclei attraverso i quali si è dipanata l’articolata narrazione.

«È una passione nata per caso che però mi ha subito accesso ed entusiasmato. Ho eseguito tante ricerche su Coco Schumann, conducendo uno studio unico in Italia che mi ha portato anche a incontrare Mara Chiaretti, regista romana di un filmato che contiene una preziosa testimonianza del grande jazzista. Un documento importante, dal punto di vista umano e storico, con il quale abbiamo concluso la serata. In esso Schumann racconta come la musica Jazz, bandita e considerata degenere, fosse invece nei campi, in qualche modo lontano dagli occhi del regime che la vietava, molto apprezzata e ricercata. Grazie ad essa molti poterono salvarsi. Questa è una delle tante contraddizioni che ha riguardato il regime nazista che in nome di una ideologia estrema violò la vita, la dignità e la libertà di milioni di persone e soffocò molte forme d’arte, pur apprezzandone il valore», ha raccontato Pasquale Maria Morgante.

La rassegna Synergia 47 proseguirà sabato prossimo 4 febbraio 2023, alle ore 19, sempre nella cornice del Teatro comunale Manfroce di Palmi, con Benedetto Lupo al pianoforte.