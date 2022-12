Terribile incidente in provincia di Reggio Calabria: un morto e due feriti a Rosarno

Un morto e due feriti. Si tratta del tragico bilancio di un incidente avvenuto in provincia di Reggio Calabria sabato 17 settembre. Attorno alle ore 19, un’auto è entrata in collissione con un mezzo pesante per motivi ancora in corso di accertamento.

A bordo dell’autovettura viaggiavano due figli ed una madre. Per la donna non c’è stato nulla da fare, poichè lo scontro è avvenuto dal lato passeggero.

Un impatto terribile, considerate le immagini che si sono palesate davanti agli occhi dei soccoritori. Per estrarre gli occupanti del veicolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con squadre provenienti da Palmi e Polistena.

L’incidente è avvenuto tra lo svincolo della A2 di Rosarno e la strada Jonio-Tirreno.