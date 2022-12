Roccella Jonica – Conferita cittadinanza onoraria all’attore Raoul Bova

tutta la nostra cittadina prova nei suoi confronti, riconoscendogli la massima onorificenza prevista per chi, non essendo iscritto all’anagrafe cittadina, si è distinto per l’esemplare affezione alla nostra comunità che ha testimoniato e testimonia con sincerità a tutto il Paese.

“Siamo certi – ha concluso il Primo Cittadino di Roccella – che Bova apprezzerà questa volontà unanime di dare contenuto ai sentimenti di affetto e gratitudine che egli ritrova ogni qual volta torna nel nostro comune. Con lui concorderemo l’organizzazione della cerimonia ufficiale di consegna della Cittadinanza onoraria che oggi il Consiglio Comunale ha deliberato”.

Dal canto suo, appena appresa la notizia, il popolare e apprezzato attore ha ringraziato il Sindaco e il Consiglio Comunale rilasciando la seguente dichiarazione: “Sono molto contento di questo riconoscimento. Mi ha fatto molto piacere perché per me Roccella rappresenta i miei ricordi, la mia educazione, l’amore che nutro per quei posti, per la gente del luogo. Sono particolarmente felice perché papà era nato a Roccella e sono sicuro che gli farà piacere questa cittadinanza. Sarà in suo onore e in onore anche di mia mamma che sta lassù assieme a lui. Ricevere questo riconoscimento sarà, quindi, un ulteriore motivo di gioia e soprattutto di affetto da parte di un paese che mi ha dato tanto e che continua a darmi tanto”.