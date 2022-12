“Reggio e Messina, la Sicilia e la Calabria, non hanno bisogno di un ponte”

Di Isidoro Pennisi – Ci sono due grandi domande Italiane. Quando la Juventus vincerà di nuovo la Champions League e quando sarà costruito il Ponte sullo Stretto di Messina. Essendo Juventino da quando ero bambino, e un passante o abitante dello Stretto di Messina da quando avevo sei mesi di vita, le due questioni hanno per me un’importanza biografica, prima ancora che sportiva e politica. La questione del quando, secondo me, viene prima del come. Sul come non ci sono alternative: per vincere la Champions League bisogna arrivare in finale ed imporsi sull’avversario; per costruire un ponte bisogna progettarlo, aprire il cantiere e realizzarlo. Il quando, al contrario, non è scontato, perché è l’incrocio di un tempo e un motivo che conduce all’esito. La Juventus vincerà la Champions League quando avrà una squadra all’altezza di vincerla, e il Ponte si farà quando ci sarà un motivo all’altezza di una sua realizzazione. Lasciamo stare la Juventus.

I motivi, all’altezza della costruzione di un Ponte sullo Stretto, in realtà non sono mai stati individuati, spiegati, e messi a disposizione di una scelta lucida, non emotiva e non ideologica, in un senso e nell’altro. Questo problema, è già presente al principio della vicenda (anni settanta) ed è continuata lungo la traiettoria intrapresa dal progetto. Le responsabilità iniziali non sono dovute a ignoranza o malafede, mentre quelle che si sono poi susseguite, al contrario, sono un intreccio delle due cose. Il principale errore di valutazione iniziale, è aver sopravvalutato le reali capacità implicite, alle due parti geografiche in oggetto (Calabria e Sicilia) di scegliere, di confluire, demograficamente e territorialmente, in un’Area Metropolitana reale, con un solo governo, che permettesse alle due parti di non stare con due piedi potenziali in una sola scarpa territoriale reale. Errore, ad esempio, che non fu fatto da Ataturk, che nel momento in cui scelse di dare un destino nuovo a Costantinopoli, trasformandola da una città continentale in una bicontinentale, non si affidò alle dinamiche implicite, spontanee, ma spinse verso il cambiamento, con azioni determinate, esplicite, autoritarie. Intenzione già segnalata, dalla decisione di cambiare nome a una città, che non ne aveva uno qualsiasi, ribattezzandola Istanbul. Per capirci: è come se domani decidessimo di cambiare nome a Venezia.

La politica italiana degli anni settanta, al contrario, dopo aver elaborato il Progetto Ottanta (ultimo reale piano nazionale di sviluppo pluriennale prima dell’attuale PNRR) s’illuse ingenuamente che i normali strumenti della democrazia, avrebbero spinto a rendere esplicito ciò che era implicito nell’Area dello Stretto: la possibilità di adire a una nuova città, con una sostanza demografica e territoriale concorrenziale con quelle del Mediterraneo. Il secondo errore di valutazione, fu immaginare, a quel punto, un’infrastruttura di attraversamento, che invece di avere le dimensioni e le caratteristiche di una strada urbana (ovviamente, come tutte le grandi strade urbane, anche usufruibile da chi attraversa una città) fu immaginata come un’infrastruttura esclusivamente trasportistica, tanto da prevedere il passaggio non solo di veicoli su gomma, ma anche su rotaia. Le principali risposte tecniche e progettuali al primo e unico concorso internazionale, erano quindi progetti in cui la questione ferrovia, non soltanto, dimensionava il ponte secondo misure sino a quel tempo mai viste e quasi inaudite, ma apriva anche nuovi fronti infrastrutturali. Fronti non meno importanti, perché sono quelli che servono a far salire e poi scendere i treni che corrono su una linea posta al livello del mare, sia in Calabria e sia in Sicilia, sull’impalcato. Da un Ponte, quindi, si era passati, senza nemmeno volerlo realmente, a un ridisegno infrastrutturale che da Gioia Tauro sino a oltre Messina, avrebbe interessato molto di più di uno specchio d’acqua che separa la Sicilia dalla Calabria.

Una volta finito il concorso e riordinate le idee, per dare seguito alla volontà di realizzare il Ponte, si tenne in piedi la Società Stretto di Messina, anche se ormai era chiaro che il topolino aveva partorito una montagna difficilmente scalabile. Da quel momento in poi, la questione del Ponte sullo Stretto, ricorre sempre, in un modo o in un altro, o all’inizio di una legislatura o alla fine. Il solo tentativo, tra il reale e il surreale, fu quello portato avanti da uno dei governi Berlusconi che, dopo aver commissionato un imponente progetto fintamente esecutivo,