Reggio Calabria – Sotto le Stelle di Natale: il calendario delle iniziative del Planetarium Pythagoras per le festività natalizie

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il Planetarium Pythagoras abbracciano il Natale. Sono tantissime le attività già programmate, sia in città che negli altri centri del territorio metropolitano.

Un programma culturale che tocca vari ambiti legati al periodo natalizio: viaggi tra pianeti, nebulose e galassie, accompagnati dalla magia della musica delle macchine parlanti, conferenze a tema, spazi riservati ai bambini ed all’osservazione diretta del cielo attraverso i telescopi.

“Una parte del programma è dedicato alle scuole – spiegano i responsabili del Planetarium, coordinati dalla Direttrice Scientifica Angela Misiano – che sono state guidate a cogliere nel cielo non solo l’immensa bellezza ma anche gli aspetti scientifici offerti dall’immenso laboratorio di fisica che si dipana sopra le nostre teste. Obiettivo dell’iniziativa – è scritto nel programma – è quello di contribuire ai processi di inclusione e di divulgazione della scienza come strumento di crescita non solo formativa, ma anche civile”.

“Un’altra bellissima iniziativa promossa dal nostro Planetarium – ha affermato il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio – un’occasione ulteriore d’incontro tra il mondo della scuola, la scienza ed il territorio. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo calendario di attività in occasione delle festività natalizie. Insieme alle tante altre iniziative promosse della Città Metropolitana costituiscono una ricchezza ed un ulteriore motivo di attrazione per l’offerta culturale che sta caratterizzando il nostro territorio anche durante questo periodo invernale. Il Planetarium continua ad essere tra i figli prediletti della Città Metropolitana e anche questa iniziativa dimostra lo straordinario valore che i suoi operatori mettono a disposizione, quotidianamente, della nostra comunità metropolitana”.