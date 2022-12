Reggio Calabria – Radio Touring 104 animerà la prima notte dell’anno con la musica del dj Filippo Lopresti

Dall’area prossima alla Stazione Lido, Radio Touring 104 animerà la prima notte dell’anno con la musica del dj Filippo Lopresti

La prima notte dell’anno suonerà con la musica di Radio Touring 104, che scende in piazza per proporre un grande evento di musica e intrattenimento per festeggiare il Capodanno 2023. Alla console, il re della musica Filippo Lopresti – dj reggino, speaker e conduttore musicale. Da un palco ravvicinatissimo al pubblico selezionerà i brani che allieteranno i reggini desiderosi di ballare dopo i tradizionali brindisi di fine anno. Speaker e dj saranno posizionati nel piazzale antistante la Stazione Lido, sulla via Marina, subito dopo la mezzanotte. Una buona occasione per iniziare il nuovo anno affrontando a suon di musica, danza e divertimento il freddo invernale, oltre che per godere del panorama notturno che non risparmia fascino al nostro caro lungomare.

Riconoscibile dall’imponente autoarticolato Touring Giant Truck che da giorni tiene già compagnia ai passanti e che continuerà la propria attività fino al prossimo 2 gennaio, Radio Touring trasmetterà la propria notte di Capodanno anche sul corrispondente canale 87 del digitale attraverso Video Touring, per la diretta di una notte che si preannuncia effervescente.