Reggio Calabria – Quartaumentata e Piermaria Cecchini chiudono l’Allegria Festival

L’allegria Festival organizzato dall’Associazione culturale “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del Reggio Fest 2022-Cultura diffusa – Accordo di programma MIC e Comune di Reggio Calabria, si avvia alla conclusione con ancora tanti entusiasmanti eventi per grandi e piccini.

Il 27 dicembre – ore 21.00 nella chiesa di Santa Maria dell’Arco a Bovetto (Croce Valanidi) ci sarà il concerto musicale “Cantandu bon Natali” con il gruppo “Quartaumentata e Paolo Sofia”e la band: Salvatore Gullace (chitarra e mandolino), Vincenzo Oppedisano (chitarra), Federico Placanica (batteria), Peppe Platani (basso), Peppe Stilo (fiati e organetto). Un percorso tra parole, musiche e sonorità della nostra terra per omaggiare la trazione natalizia calabrese. Il Quartetto calabrese noto per aver catapultato le sonorità e gli strumenti della tradizione calabrese nella world music con un nuovo sound inconfondibile.

-Mercoledì 28 dicembre alle ore 19,00 presso la sede dell’Associazione di Incontriamoci sempre nella stazione Santa Caterina, ci sarà uno spettacolo dedicato ai bambini dal titolo “Mettici il cuore” con i pupazzi di Pamela Mastrorosa. Senza parole, solo sguardi e sorrisi. In una scatola, la protagonista trova oggetti: bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita, in personaggi divertenti e poetici. Lo spettacolo “Mettici il cuore”è tra i semi-finalisti del Bando In-box verde anno 2021 e 2022, e vincitore della Migliore manipolazione puppets – europuppetvalsesia 2022.

Nella stessa serata alle ore 21.00 presso la sala Allegra tribù a Gebbione si terrà lo spettacolo teatrale “La sera dei racconti” diretto e interpretato dall’attore di fama nazionale Piermaria Cecchini (attore nelle fiction Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il maresciallo Rocca, Un Posto al sole). La rappresentazione è un brillante monologo che narra di vicende legate alla vita quotidiana e arricchite di aneddoti sull’allegria e il buonumore.

Nell’ambito delle attività formative previste dal festival, nel pomeriggio del 28 dicembre dalle ore 15.30 -18.00 sempre nella Sala Allegra tribù, si terrà il workshop gratuito di Musicoterapia per i bambini con Chiara Patronella e a cura dell’Associazione Fuori Posto. Il laboratorio musicale è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e si pone come obiettivo quello di creare un contenitore ludico che consenta loro, giocando e divertendosi, di stare in relazione attraverso la musica.

Per scoprire tutti gli eventi del festival e le modalità di prenotazione è possibile consultare la pagina facebook @CalabriaDietroLeQuinte, il sito www.calabriadietrolequinte.it e il sito www.liveticket.it per gli spettacoli a pagamento.