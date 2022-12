Reggio Calabria – Lamberti: “Sono a disposizione per ridare dignità alla città”

“Offro ai miei concittadini la possibilità di approfittare della mia esperienza per tentare di restituire dignità alla città”. Così Eduardo Lamberti-Castronuovo, medico ed editore di Reggio Tv, in una intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, rilancia il suo impegno politico al servizio della città.

“La mia dichiarazione inaspettata ed in netto anticipo rispetto ai tempi, lascia ben sperare per il futuro di una Reggio, la cui amministrazione ha palesato una totale mancanza di quell’idea di città di cui abbiamo bisogno. Sembra quasi facciano a gara a realizzare le opere ma è chiara la mancanza di un progetto globale che coinvolga soprattutto i cittadini. La nuova amministrazione comunale, continua ancora Lamberti-Castronuovo nel corso dell’intervista per la Gazzetta del Sud, dovrà essere composta da una compagine di persone valide e disinteressate a prebende personali, disposte a rinunciare a ogni compenso. La politica è passione e impone la gratuità del servizio. Sarà la città a dover scegliere liberamente da chi essere amministrata, senza condizionamenti o imposizioni. “