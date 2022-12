Reggio Calabria – Gelato Cesare accoglie la cassetta postale di Babbo Natale per realizzare i desideri dei bimbi

Gli Elfi, storici aiutanti di Babbo Natale, ieri – noncuranti della pioggia – sono arrivati nella nostra città con un bel regalo per i bambini: una cassetta postale per Babbo Natale.

E avendo fatto un lungo viaggio hanno deciso di fare una dolce sosta per rifocillarsi da Gelato Cesare che ha accolto con gran piacere e generosità questa meravigliosa cassetta postale rossa, posizionandola fuori dallo storico chiosco verde.

E adesso che gli Elfi sono ritornati da Babbo Natale cosa puoi fare con questa cassetta postale? Se hai un’età compresa tra 1 mese e anche di meno e 10 anni “scrivi” una letterina, entro il 18 dicembre, a Babbo Natale in cui chiedi in dono un gioco, un libro ma anche un desiderio ed imbucala in questa cassetta negli orari di apertura della gelateria (ogni giorno dalle 8.00 alle 24.00).

I doni verranno poi consegnati da Babbo Natale in persona giorno 20 dicembre pomeriggio, tutti i dettagli verranno forniti via messaggio ad ogni bimbo che avrà scritto la lettera. Per questo è importante scrivere nella letterina anche un numero whatsapp di un adulto per le comunicazioni.

Quest’iniziativa è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Pandora, da cui prende vita il progetto “Corredino Sospeso”, ed è rivolta a bambini bisognosi le cui volontarie – grazie alla generosità di tutti anche di chi ci legge – proveranno a realizzare i desideri contenuti nella letterina. Ovviamente cercheremo di fare il possibile per soddisfare le specifiche richieste e se proprio non sarà lo stesso gioco qualche altro dono Babbo Natale porterà.

Per chi volesse, invece, sostenere l’iniziativa e realizzare concretamente un desiderio contenuto in una delle letterine potrà, da oggi al 25 dicembre, donare:

• libri nuovi o usati in ottime condizioni per bambini (no libri scolastici);

* giochi nuovi, preferibilmente, di legno o materiali sostenibili;

* giochi usati in ottime condizioni, puliti e completi di tutti i pezzi e possibilmente dotati di batterie nuove, se necessarie;

* calze per l’Epifania, anche usate;

* caramelle e dolciumi per la calza per l’Epifania nella confezione originale che riporta ingredienti e data di scadenza;

* Peluche puliti o nuovi

I giochi ed i libri devono essere adatti a bimbi da zero a dieci anni e corredati da carta regalo nuova, possibilmente di carta o in carta kraft.

Eventuali donazioni non rispettanti le caratteristiche sopra indicate non verranno accettate dal personale della ludoteca Space Party che ospita generosamente l’iniziativa o dalle volontarie di Corredino Sospeso. I regali ricevuti verranno donati ai bimbi del nostro progetto e ad Associazioni ed Enti che si occupano di sostegno alla genitorialità e di minori in stato di fragilità.

Dove donare i giocattoli, libri, caramelle e dolciumi:

Villaggio di Babbo Natale c/o Ludoteca Space Party – Via Caserma Traversa Privata, 3 a Reggio Calabria (dietro Consiglio Regionale e di lato alla scuola Marconi).

Quando: fino al 25 dicembre dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle 16 alle 20.

Per informazioni sull’iniziativa scrivici su whatsapp al 327 321 4562 (il numero non è abilitato alle chiamate).