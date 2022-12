Reggio Calabria – Feste dolci per i poveri della mensa di San Francesco grazie all’azienda Monardo

di Grazia Candido – Solidarietà, amore e fratellanza. Tre parole che annullano le distanze, la disuguaglianza sociale ed economica, tutti i limiti e pregiudizi imposti da una società che spesso, invece di preoccuparsi per il prossimo, se lo dimentica.

Non è così per l’azienda Monardo di Soriano Calabro (Vibo Valentia) che, anche per queste feste natalizie, ha voluto donare alla “Casa del Pane” dei poveri della Chiesa di San Francesco di Reggio Calabria, buonissimo e raffinato cioccolato.

Le prelibatezze dolciarie saranno utilizzate per i pasti per coloro che, quotidianamente, si rivolgono alla mensa, punto di riferimento per tante persone in difficoltà.

Ad apprezzare il gesto di grande sensibilità che si rinnova negli anni e profonda gratitudine, i Frati Minori e i volontari della mensa “Casa del pane” che, anche per queste festività, non hanno fatto mancare un pasto caldo e un abbraccio ai fratelli e sorelle meno fortunati di noi. Sono le donazioni dei benefattori, di imprenditori e aziende del territorio che consentono al team della mensa di preparare ogni giorno, i pasti per i poveri.

“Da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare molto” – lo dicono all’unisono i volontari reggini sempre pronti a fare il bene senza comparire perchè la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.



“Non dobbiamo dimenticare chi è in stato di fragilità e bisogno soprattutto nel periodo delle feste dove una carezza, un abbraccio, un piatto caldo può alleviare le angosce di chi soffre ogni giorno – afferma Giovanni, responsabile della produzione “Dolciaria Monardo”-. Tutti noi abbiamo la responsabilità di essere volontari e sono io che ringrazio tutte quelle persone che si dedicano ogni giorno al prossimo, i volontari il cui valore è inestimabile e che si nutrono di emozioni, di sorrisi, di affetto puro donato da chi non ha una casa, una famiglia, stabilità emotiva. Il regalo più grande che possiamo fare è donare il nostro tempo agli altri e i volontari della mensa di San Francesco, fanno proprio questo”.

Pienamente concorde il parroco Giuseppe Murdaca, i frati Giovanni Aitollo (responsabile mensa) e Mariano, i dolcissimi volontari Antonio Porcino, Mimma Tripodi, Matilde Spadaro, Annamaria Polistra, Silvia e Pietro Ravenda convinti che “quando si regala a qualcuno il proprio tempo, doni un pezzo della tua vita che non tornerà mai più indietro ma, resterà per sempre nel cuore di chi hai aiutato”.