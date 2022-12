Reggio Calabria – Concluso ieri il secondo workshop “Il punto sul 2022, per le sfide del 2023”

Si è concluso ieri, il secondo workshop “Il punto sul 2022, per le sfide del 2023” tenuto da ATAM durante il quale sono stati illustrati i numeri consuntivi dell’anno 2022 e le prospettive future per il 2023.

Il workshop ha riunito, management, responsabili di settore, RSA, il Sindaco Brunetti, gli assessori Battaglia, Delfino, Gangemi, Martino e il Segretario Generale della Città Metropolitana Nucara.

Un evento che ha confermato ancora una volta la centralità di ATAM nel tessuto cittadino e metropolitano, con dei risultati in netta ripresa rispetto al fisiologico calo del biennio precedente, in cui il covid l’ha fatta da padrone, risultati che daranno lo slancio per fare ancora meglio l’anno venturo.