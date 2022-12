Reggio Calabria – Ancora un sequestro di artifici pirotecnici

Continua incessante l’attività di controllo della Polizia Locale di Reggio Calabria a tutela della concorrenza leale e del decoro urbano. In particolare, a seguito di specifici servizi personale del comando di viale Aldo Moro, nella giornata di ieri,ha sottoposto a sequestro circa 3000 artifizi pirotecnici venduti su area pubblica senza autorizzazione. La merce, oltre 20 kg., è stata affidata in custodia a ditta specializzata. Per il venditore è scattata la sanzione amministrativa di oltre 5000 euro, oltre come detto, il sequestro cautelare. Nell’ambito del medesimo dispositivo operativo è stato sanzionato un altro ambulante di articoli pirotecnici per inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.