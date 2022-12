Questa sera Clementino a Cinquefrondi

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, in particolare nelle figure del Sindaco Michele Conia, e dell’Assessora con delega all’Organizzazione Eventi Giada Porretta, esprime grande soddisfazione per la piena riuscita del concerto degli Etnosound, che si è tenuto in piazza della Repubblica lunedì 26 dicembre serata di Santo Stefano, il noto gruppo folk, ha fatto ballare la città intrattenendo una entusiasmante cornice di pubblico proponendo i brani più celebri del loro repertorio.

Il clou del cartellone natalizio però, sarà previsto nella giornata di mercoledì 28 alle ore 22:00, quando Cinquefrondi avrà l’onore e il privilegio di ospitare l’unica data calabrese nel Black Pulcinella tour del Cantante e Rapper Clementino. Il Sindaco Conia:” organizzare questi grandi eventi di massa non può che far bene ad una comunità per troppo tempo considerata colpevolmente assopita, all’economia e alle realtà locali nel settore produttivo. Ci tengo a ringraziare la mia Amministrazione, i volontari del Servizio Civile, e tutti i collaboratori che svolgono una enorme mole di lavoro per permettere la riuscita di queste manifestazioni, senza i quali nulla di tutto ciò sarebbe possibile”.

Un grazie particolare alla Città Metropolitana che ha reso possibile questo grande evento per tutto il territorio.