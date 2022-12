Playstation 5 introvabile per Natale? No, ecco dove è disponibile a Reggio Calabria (nuovi arrivi)

Pubbliredazionale – Tutti la vogliono, non tutti la trovano. Soprattutto a Natale.

A meno che non ci si affidi ai pochi rivenditori che ne abbiano disponibilità. La buona notizia è che uno si trova a Reggio Calabria ed è Assitech.

La console è disponibile per il ritiro immediato in magazzino o affinché sia spedita in modo da raggiungere il domicilio indicato entro due o tre giorni.

I nuovi arrivi assicurano buona disponibilità. Per tutti i dettagli è sufficiente recarsi sul sito di Assitech.it (clicca qui)

Qui il link diretto alla Ps5