Naike Rivelli testimonial per la riqualificazione del reparto oncologico di Locri

«Sono onorata di essere testimonial di questa campagna che ha come obiettivo il miglioramento di un presidio fondamentale per la salute. È importante esserci, è importante unirsi, solo così possiamo essere davvero di aiuto a chi ha bisogno», Naike Rivelli, a “Locri On Ice” per la raccolta fondi del progetto NOLE (Nuova Oncologia Locri Epizefiri) per la riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale di Locri, ha sottolineato così il grande valore della solidarietà e delle battaglie condivise, soprattutto su un tema fondamentale come quello della salute.

Naike Rivelli, attrice, promuove da tempo uno stile di vita ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente e degli animali, finalizzato al benessere e al vivere in armonia. Con grande disponibilità, ha scelto di affiancare le “amiche in rosa” e l’Associazione “Angela Serra” Locride, nell’impegno di sensibilizzazione alla prevenzione e per migliorare il servizio sanitario sul territorio.

In uno spazio, insieme all’assessore alle politiche sociali di Locri, Domenica Bumbaca, Naike, che indossava la felpa “pink” del progetto, ha ribadito il valore di un ambiente pulito e sano come quello calabrese per il benessere fisico: «Io vivo al nord ma quando vengo qui mi risano, qui è possibile mangiare prodotti della terra senza contaminazioni, respirare aria pulita, provare un verso senso di benessere. Noi siamo anche quello che mangiamo, quindi facciamoci del bene, con prodotti buoni e sani. Tutto questo è un valore aggiunto in un percorso di cura». Ha poi portato i saluti della mamma, Ornella Muti: «La mamma ci teneva moltissimo a esserci, ma impegni di lavoro l’hanno trattenuta altrove, saluta tutti e ci tiene a farvi sapere che sarà felice in una prossima occasione di partecipare a questa campagna di sensibilizzazione».

Nell’occasione, il Locri Calcio, rappresentato dal presidente Giuseppe Mollica e da alcuni dei giocatori, ha voluto omaggiare Naike con una maglia della squadra, la numero 9 del bomber argentino Franco Carella.

Le “amiche in rosa”, volontarie della solidarietà sempre attive, nell’ambito della campagna iniziata con “ottobre rosa”, promossa dall’Associazione “Angela Serra” e dal Comune di Locri- Assessorato alle Politiche sociali, sono in piazza dall’8 dicembre scorso e vi rimarranno fino all’8 gennaio con uno stand e con appuntamenti di condivisione e solidarietà: in particolare, il 28 dicembre, dalle ore19.00, Serata in rosa, apericena con “Musica 70 80 90”; 30 dicembre, dalle ore 18.00, Tombola in rosa. Con una donazione minima di 10 euro, allo stand è possibile avere panettoni, torroncini e gadget, regali benefici per un Natale solidale.