Marocco in semifinale ai Mondiali: caroselli e gioia per le strade di Reggio Calabria (FOTO)

Non c’è l’Italia ai Mondiali, ma per le strade di Reggio Calabria si festeggia lo stesso per la rassegna internazionale in corso in Qatar.

A manifestare la loro gioia sono i cittadini della comunità marocchina presenti in città. Il Marocco ha, infatti, raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo, andando oltre ogni più rosea aspettativa.

Ecco alcune immagini negli scatti di Giuseppe Asciutto

