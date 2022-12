Locri on ice regala spettacoli ed eventi nel palatenda e in città e si prepara al Grande veglione Studio54network

Qualità, sicurezza e bellezza.

Locri non si smentisce e regala ogni giorno nel suo palatenda, che richiama migliaia di famiglie e giovani da ormai 9 lunghi anni, eventi e spettacoli di ogni genere.

Dopo aver assistito alle grandi serate con nomi eccellenti della musica italiana e del panorama artistico, dopo la notte con la stella dj Fargetta, Get Far, che ha entusiasmato non solo giovani ma intere famiglie rivivendo gli anni ’90 con Radio deejay, il 27 dicembre altrettanto coinvolgimento nella stracolma piazza dei Martiri del Locri on ice con dj Osso del vecchio trio Medusa, oggi a Rai Radio 2, campione della happy music. E come ogni sua serata è una festa di balli e canzoni anche Locri ha alzato le braccia al cielo e cantato insieme nell’atmosfera magica del Natale.

Il boom nella serata del 28, un vero record di presenze e apoteosi di emozioni. Locri ha fatto il pieno con migliaia e migliaia di persone giunte da ogni parte del comprensorio per lo show di Cristiano Malgioglio per uno spettacolo che si è rivelato stravagante e divertente confermando l’elevata caratura del poliedrico cantante. Ha intrattenuto la grande piazza

Locri on ice conferma grandi spettacoli e adesso concentrazione al mega evento di Capodanno con studio 54 network. Per poi iniziare il 2023 alla grande con gruppi, live, spettacoli e sorprese per grandi e piccini.