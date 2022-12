La Mostra Natalizia di successo dell’ A.ge.di. OdV a Reggio Calabria

La storia del laboratorio artistico – pittorico dell’A.ge.di Odv di Reggio Calabria, inizia nell’ anno 2007. Un progetto realizzato e gestito dalla nota pittrice reggina Tina Nicolò, reduce da una partecipazione ricevendo il premio Best Innovative Collection, in Spagna a Lloret de Mar BARCELONA.

Il progetto creativo e pittorico è rivolto ad adulti e ragazzi con disabilità che puntualmente ogni anno realizzano presepi ed oggetti natalizi in cartapesta e con diversi materiali di riciclo, che espongono alla Galleria di Palazzo San Giorgio, sul corso Garibaldi! Il 15 dicembre , la visita alla Mostra dei tanti manufatti è stata di notevole successo , con la presenza del sindaco Paolo Brunetti e l’ assessore Demetrio Delfino! Una tradizione Natalizia vincente di un’ Associazione Onlus , come l’ A.ge.di , sostenuta da tanti soci e dalla presidente Mirella Gangeri, che vivono la disabilità nelle proprie famiglie, attivi e combattivi per la promozione alla qualità di vita di soggetti più deboli.

Le attività artistiche svolte nell’ ambito del laboratorio sono una prova tangibile che i diversamente abili sono una risorsa e una potenzialità non indifferente nella società !

L’ amore e la pazienza che l’ artista Tina Nicolò rivolge ad allievi speciali , è il risultato di tanti successi artistici , pienamente riconosciuti dalla città reggina con la presenza di un notevole numero di visitatori nelle mostre dell’ A.ge.di ! E noi ringraziamo questi artisti speciali di donare tanto con il loro impegno ! I loro nomi…? Grazie Giuseppe, Davide, Luca, Francesco, Anna, Rita, Domenico, Gianfranco, Ivana, Sashah, Renata, Gianni !