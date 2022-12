Il Garante della Salute incontra il Procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri

Finita l’era pandemica, diventa di prioritaria importanza affermare la tutela del diritto alla Salute, da considerarsi un diritto sociale del cittadino alla base dell’esplicazione di ogni attività: con questo spirito, Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria con il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia ha incontrato il Procuratore capo di Reggio Calabria, dott. Giovanni Bombardieri.

Un colloquio franco, sincero, volto a trovare una sinergia tra le istituzioni per ricondurre ai livelli essenziali le prestazioni e i servizi di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire, riportando il cittadino al centro delle scelte politiche e sociali, dopo anni di tagli alla Sanità. Il confronto con il Procuratore Bombardieri, svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione, rientra nell’ambito degli incontri istituzionali che il Garante regionale per la tutela della Salute, Anna Maria Stanganelli sta effettuando in questi primi giorni d’incarico.