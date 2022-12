Il cantautore e performer teatrale Fabio Macagnino si esibirà live al Teatro Metropolitano di Reggio Calabria 

Mercoledì 7 dicembre il cantautore e performer teatrale italo-tedesco Fabio Macagnino si esibirà live al Teatro Metropolitano di Reggio Calabria (via Nino Bixio 44 – ore 18.45 – ingresso gratuito) per presentare il nuovo album “Sangu”, da poco uscito anche in versione cd. Il cantautore (voce e chitarra), nato a Hilden in Germania e trasferito in Calabria a 15 anni, sul palco sarà accompagnato da Michele Panetta alla batteria, Rocco Montepaone al basso elettrico, Guido Tassone alle chitarre, Benedetta Romeo alla mandola, Rocco Timpano (organetto-Lira-Chitarra Battente) e Gabriele Macrì (Pipita-Lira). Il concerto è organizzato da Sveva Edizioni del Dott. Antonio Marino, produttore del disco.

“Un album cosmopolita fatto di suoni che, abbandonata la retorica folclorica, si insinuano prepotentemente in quella cultura del riscatto di una terra, la Locride, che vuole affrancare dall’isolamento settoriale la musica popolare per proiettarla su una scena d’ampiezza internazionale, raccontando la Locride in Europa e l’Europa nella Locride. “