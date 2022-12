Furgiuele (Lega): “Alta velocità e Ponte sullo Stretto, con Salvini la Calabria torna a correre”

“Con Salvini al ministero dei Trasporti l’aria è cambiata e la Calabria torna a correre. I trasporti nel Mezzogiorno devono subire un’accelerazione e il Ponte sullo Stretto di Messina ne sarà l’immagine. Inoltre si attende il via libera per il primo sub-lotto di 33 chilometri da Battipaglia a Romagnano e dell’alta velocità Salerno – Reggio Calabria. Non solo per i collegamenti tra Campania e Calabria, ma anche con e per la Basilicata.

Coll’innesto sulla Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno, inoltre, saremo più facilmente connessi con gran parte d’Italia. La Lega dimostra così la sua attenzione ai territori e la spinta all’efficienza e alla modernizzazione del Paese che da sempre la contraddistinguono”.

Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera.