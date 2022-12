Darsena di Punta Pezzo e Barriera Soffolta: nuovo incontro tra la Metrocity, il Comune di Villa San Giovanni, l’Associazione Diportisti e l’Università Mediterranea

Prosegue il percorso di interlocuzione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Villa San Giovanni, l’Associazione Diportisti Villesi e l’Università Mediterranea che punta alla riqualificazione della “Darsena di Punta Pezzo” e della “Barriera Soffolta”.

Dopo la firma della convenzione tra Palazzo Alvaro e l’Associazione, costruita sulla base dell’idea progettuale lanciata con il supporto tecnico della Mediterranea, e dopo l’accordo suggellato con la nuova Amministrazione comunale villese, sancito nei giorni scorsi, quest’oggi un nuovo incontro a Reggio Calabria per rimettere insieme i tasselli del percorso che punta alla realizzazione di un progetto definitivo.

Uno strumento essenziale, per il quale è stato individuato l’impegno della Città Metropolitana, con il favore di tutte le parti interessate, che servirà ad individuare un finanziamento per la realizzazione delle opere, molto attese dalla comunità villese.

“Un ulteriore passo in avanti – ha commentato a margine dell’incontro il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace – che si inserisce in un percorso virtuoso avviato nella programmazione della Metrocity, secondo le linee di indirizzo del sindaco Falcomatà, che ha sempre visto un valido ed autorevole interlocutore nell’Associazione dei Diportisti Villesi, che ringrazio per l’attività di stimolo e per l’impegno che stanno tutti dedicando al loro territorio. Adesso si tratta di mettere concretamente a frutto il percorso che è stato avviato, dando seguito alla sinergia virtuosa che ha segnato anche la disponibilità attiva da parte dell’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni. Noi come sempre – ha concluso Versace – siamo pronti a fare la nostra parte”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’Associazione Diportisti Villesi Alberto Bellantoni: “Con l’impegno economico manifestato dalla Città Metropolitana – ha affermato – si avvia concretamente una fase importante, cioè, quella della progettazione definitiva, valorizzando inoltre il lavoro fatto da questa associazione. In conclusione rivolgo un sincero ringraziamento al sindaco facente funzioni Carmelo Versace per essersi concretamente impegnato in favore della Città di Villa San Giovanni per la riqualificazione di due importanti aree presenti sul nostro lungomare” .