Danneggiata una delle luminarie installate da Confcommercio a Rosarno

Con il ringraziamento ai Commercianti per lo spirito con cui hanno impreziosito Rosarno e con l’invito a tutti a prestare maggiore attenzione e cura alle installazioni e, in realtà, alla Città, la Confcommercio ed il Comune sottolineano l’importanza che emerga all’esterno l’immagine bella e luminosa di Rosarno in questo Natale 2022 e che tutta la Comunità si spenda in questa direzione.

“Ci impegneremo a ripristinare la slitta danneggiata – prosegue Giubilo – ma, visti i tempi ed il danno importante, sarà molto difficile. In ogni caso, proprio per premiare Rosarno per quanto ha saputo mettere in campo quest’anno e perché si vedano le immagini del bello della Città, sempre su idea del nostro Giuseppe Tutino che non si è risparmiato per aggregare e coinvolgere, abbiamo dato il via ad un contest, un concorso fotografico, con cui Confcommercio invita cittadini e visitatori, a scattare una foto in villetta, in Piazza vicino ad una delle luminarie installate, e pubblicarla su facebook. Un premio andrà alla foto più bella e più votata. Riteniamo – conclude Giubilo – che, al di là dell’inconveniente, è giusto ed importante che si veda il più possibile ciò che tanti commercianti di Rosarno hanno realizzato, questo Natale, per la Città. Non era dovuto e non è stato facile visto il momento economico difficile. Per questo va ancora di più apprezzato.”