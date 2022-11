Reggio Calabria – “No alla nuova Piazza De Nava”, la lettera inviata al Ministro della Cultura

Lettera aperta della Fondazione Mediterranea e del Comitato Civico Piazza De Nava al Ministro della Cultura, dott. Gennaro Sangiuliano, sul progetto di “demolizione” (*) della storica e centralissima Piazza De Nava in Reggio Calabria per edificarvi al suo posto uno “spazio ampio” in cui tenere “mostre ed eventi folkloristici” (*) I termini virgolettati sono quelli usati dal progettista interno alla Soprintendenza reggina.

Ill.imo Sig. Ministro, le scriventi organizzazioni di Reggio Calabria, Fondazione Mediterranea e Comitato Civico per la tutela e valorizzazione di piazza De Nava, anche recependo l’orientamento sul tema di altre strutture associative locali e nazionali (Fai, Legambiente, Italia Nostra, ecc) oltre che di quella comunemente definita come società civile, conoscendo la sua sensibilità verso i temi della salvaguardia paesaggistica e architettonica, si permettono di disturbarla per una questione che a loro avviso, pur geograficamente periferica, è centrale per gli interessi di un Paese “antico”, come l’Italia, e per un Ministero, come il suo, che l’antichità intende tutelare e proteggere per una sua ottimale fruizione anche attraverso interventi di restauro e riqualificazione.

Questa premessa è d’obbligo perché a Reggio Calabria dalla Soprintendenza è stato programmato un intervento che, impropriamente definito come di “restauro e riqualificazione”, nella realtà è di “demolizione” della storica e centralissima Piazza De Nava per edificarvi al suo posto uno “spazio ampio” in cui tenere “mostre ed eventi folkloristici”.

PIAZZA DE NAVA IERI E OGGI

L’antico di cui si parla, nella città di Reggio, non è solo quello relativo alle vestigia dei suoi antichi fasti greci e romani ma, avendo subito nel 1783 e poi ancor più nel 1908 devastanti terremoti che ne hanno stravolto la struttura primaria, è anche quello della sua ricostruzione in stile liberty e razionalista della prima metà del trascorso secolo, basato sullo schema urbanistico illuminista di fine Settecento.

Le sue strade e le sue piazze del centro, come quella intitolata a Giuseppe De Nava, che della seconda ricostruzione fu uno dei principali mallevadori insieme all’allora